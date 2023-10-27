Чимаев – претендент на поединок со Стриклендом. Букмекеры назвали коэффициенты возможного боя

Хамзат Чимаев победил нигерийца Камару Усмана на UFC 294 и стал претендентом на бой против Шон Стрикленда.

Ожидается, что бой состоится в феврале 2024 года. Букмекеры уже определили фаворита возможного поединка.

Поставить на победу Чимаева можно с коэффициентом 1.30. У Стрикленда значительно меньше шансов – 3.70.

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