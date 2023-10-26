Де Хеа может вернуться в «МЮ». «Тенниси» открыл линию на сухой матч испанца в топ-5 лигах до конца сезона

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Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Sun, испанец может подписать краткосрочный контракт с бывшим клубом. Де Хеа покинул «МЮ» летом, но так и не смог найти новую команду.

Зарубежные букмекеры считают, что следующим клубом Де Хеа станет именно «Юнайтед» (1.83). Вариант с переездом в Саудовскую Аравию (3.50) менее вероятен.

«Тенниси» открыл линию на то, что испанский вратарь проведет хотя бы один матч на ноль за клуб из топ-5 лиг до конца сезона. Поставить на это можно за 1.72. Обратная ставка сыграет за 2.00.

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7 комментариев

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Maasd4m
Тен Хаг посадит Онана на лавку? Не верю! А испанец тоже в запасе сидеть не захочет.
+4
0
+4
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Виталий Ан
Ответ Maasd4m
Тен Хаг посадит Онана на лавку? Не верю! А испанец тоже в запасе сидеть не захочет.
А где он сейчас сидит?
+3
0
+3
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Артём Сизов
Зачем вообще обсуждать новости The Sun?
+2
0
+2
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Neron
А зачем турка тогда покупали?! 7 лямов на ветер?! Не, это ерунда!
+1
0
+1
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Nariman Muradov
Ответ Eziz Sopyyyew
Тен хаг тот еще фрукт Он далеко не топ тренер Он тренеришка или начинающий физрук который портит и того не лучших игроков и покупает бездарей
нервные клетки не восстанавливаются. Тен Хаг сам знает.
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MS-13
Ответ Артём Сизов
Зачем вообще обсуждать новости The Sun?
срач ру- это The Sun и есть
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