Де Хеа может вернуться в «МЮ». «Тенниси» открыл линию на сухой матч испанца в топ-5 лигах до конца сезона

Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Sun, испанец может подписать краткосрочный контракт с бывшим клубом. Де Хеа покинул «МЮ» летом, но так и не смог найти новую команду.

Зарубежные букмекеры считают, что следующим клубом Де Хеа станет именно «Юнайтед» (1.83). Вариант с переездом в Саудовскую Аравию (3.50) менее вероятен.

«Тенниси» открыл линию на то, что испанский вратарь проведет хотя бы один матч на ноль за клуб из топ-5 лиг до конца сезона. Поставить на это можно за 1.72. Обратная ставка сыграет за 2.00.

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