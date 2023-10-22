В воротах «Милана» против «Ювентуса» сыграет 40-летний Миранте. Букмекеры верят, что он пропустит

«Милан» примет «Ювентус» в Серии А сегодня вечером.

Основной вратарь Майк Меньян был удален в матче против «Дженоа» в прошлом туре, вместо него вышел второй кипер Марко Спортьелло, но у него выявили травму икроножной мышцы – минимум на 10 дней он недоступен.

Место в воротах с большой вероятностью займет 40-летний Антонио Миранте. Последний раз кипер выходил на поле в стартовом составе в мае 2021 года в полуфинале Лиги Европы против «МЮ» – тогда вратарь выступал за «Рому». За последние два сезона Миранте провел в официальных матчах ровно 2 минуты – в заключительной игре прошлого сезона вышел на 89-й минуте против «Вероны».

В последних шести играх «Милан» пропустил всего 1 мяч. На то, что «Ювентус» забьет Миранте хотя бы один гол, дают 1.44.

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