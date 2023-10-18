БК FONBET представила новый функционал и интерфейс сайта

Крупнейший букмекер России выложил в открытый доступ обновленную версию сайта. Релиз состоялся 17 октября.

Главным новшеством сайта стал единый интерфейс для десктопной и мобильной версии. Теперь у них адаптивный дизайн и одинаковые возможности. Продуктовая команда букмекера улучшила оптимизацию сайта, сделав мгновенными загрузку страниц и заключение ставок.

Поиск событий на сайте стал быстрее и функциональнее. Клиенты компании могут мгновенно найти нужный вид спорта, турнир или событие, отфильтровать результаты по Лайву и Прематчу, посмотреть подборки топ событий и все турниры в выбранном виде спорта.

Среди прочих изменений разработчики сайта добавили быстрый выбор котировок, новое отображение купонов и возможность отбора событий для ставки через избранное.

Новый функционал уже доступен для пользователей FONBET на сайте https://new.fon.bet, а в 2024 году обновления получат и мобильные приложения букмекера.

Полный список и подробное описание новых возможностей сайта можно найти в Справочном Центре на сайте букмекера.