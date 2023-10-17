Лига Ставок Media Basket: стартует второй сезон первой в России Медийной Баскетбольной Лиги

Новый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET — главного баскетбольного события в медиаспорте — пройдет в Москве в Международном центре Бокса в Лужниках с 21 октября по 26 ноября 2023 с участием звезд шоу-бизнеса, блогеров, селебрити и именитых спортсменов, при поддержке титульного спонсора «Лига Ставок».

В текущем сезоне столкнутся уже полюбившиеся команды первого сезона GOATS, ÖMANKÖ, BASEMENT, PENA Team, AVG, Sayonara Boys, и чемпионы Родина Медиа с “фрешменами” второго сезона. Новичками в Лига Ставок MEDIA BASKET станут следующие команды: Flava, УралБаскет, АMKAL во главе с Германом Эль Классико, ICH FLEX от MONEYKEN, Players Club от OBLADAET и команда музыкального лейбла Rocket Records — ROCKET Team. В новом сезоне баскетбольные джерси примерят на себя такие медийные игроки, как музыкант и блогер T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, рэперы Элджей и OBLADAET, пилот Formula-1 и DJ Никита Мазепин, певец NILETTO, телеведущая Надя Сысоева и многие другие.

За первый сезон Лига собрала 6 000 000 зрителей на онлайн-трансляциях соревнований, а матчи посетило более 4000 зрителей. В отличие от прошлого года новая площадка располагает к большему количеству живых зрителей, а также проведению активностей для болельщиков и участников турнира (командные тренировки, конференции и спортивные челленджи). На период проведения Лига Ставок MEDIA BASKET арена, расположенная в Международном центре Бокса в Лужниках, станет домом для сотни профессиональных баскетболистов и любителей этого вида спорта.

Матчи пройдут в уникальном формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. Основной турнир пройдет в два классических этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе. Следить за соревнованиями станет возможно не только вживую, но и через трансляции формата 360° на YouTube, которые погружают зрителя в процесс игры и создают ощущение присутствия на паркете рядом с любимыми игроками.

6 октября прошел драфт-комбайн второго сезона турнира. По аналогии с NBA, Draft Combine представляет из себя систему просмотра и тестирования игроков для отбора в команды Лиги. Особенности и структура проведения уникального Draft Combine от Лига Ставок MEDIA BASKET состоит из индивидуальных испытаний и игры в формате 3х3 на два кольца. Игроки, отобранные по итогам драфта, получили возможность сыграть в звездных командах. Данкер Максим Барсуков стал участником команды ÖMANKÖ, а Роман Бургасов выступит игроком новой команды Players Club.

«Первый сезон Лига Ставок Media Basket однозначно всех приятно удивил и показал такой вид спорта, как баскетбол во всей его красе – динамика, техника, бескомпромиссная борьба, стиль!

“Лига Ставок”, как титульный партнер турнира, очень рада поддержать второй сезон, развивая баскетбол в нашей стране и даря яркие, незабываемые эмоции тысячам болельщиков!» — Евгений Федосеев, руководитель спонсорских проектов БК «Лига Ставок».

Организаторы турнира МЕДИА СПОРТ — создатели уникальных медиаспортивных мероприятий. На их счету уже десятки громких вечеринок BASEMENT, весной прошел успешный дебютный сезон MEDIA BASKET, а летом первый турнир по медиагольфу.

«В идеале для меня, чтобы был полный солд-аут площадки. Наша цель, чтобы баскетбол популяризировался в нашей стране, был модным и зрелищным. Хочется, чтобы новые имена, которые зайдут в сезон, ярко залетели и была конкурентная “рубка” на площадке, и чтобы, после окончания сезона, как можно больше людей заинтересовалось этим видом спорта.», — поделился Владимир Андриянов — один из организаторов турнира.

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