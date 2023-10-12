Масштабный конкурс прогнозов на ЛЧ от BetBoom. Среди призов – iPhone, PS5 и 2 000 000 фрибетов
BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» на Лигу Чемпионов.
С 9 октября по 12 декабря пользователи BetBoom смогут получить фрибеты за верные прогнозы.
Чтобы стать обладателем фрибета или главного приза iPhone 14 Pro, необходимо попасть в топ-200 рейтинга прогнозистов каждого из этапов или же попасть в топ-40 рейтинга прогнозистов по результатам всех этапов суммарно.
Акция проходит в 5 этапов:
- Прогнозы и ставки на первый этап можно оставить с 9 по 24 октября (19:45 МСК). Итоги будут подведены 26 октября.
- Прогнозы и ставки на второй этап можно оставить с 26 октября по 7 ноября (20:45 МСК) (матчи пройдут 7 и 8 ноября). Итоги 9 ноября.
- Прогнозы и ставки на третий этап можно оставить с 9 по 28 ноября (20:45 МСК) (матчи пройдут 28 и 29 ноября). Итоги 30 ноября.
- Прогнозы и ставки на четвертый этап можно оставить с 30 ноября по 12 декабря (20:45 МСК) (матчи пройдут с 12 и 13 декабря). Итоги 14 декабря.
- Гран-при. Итоги 14 декабря.
Обязательное условие для попадания в рейтинг каждого этапа — ставки на спорт на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3.
На каждом из этапов акции формируется рейтинг прогнозистов, за правильный прогноз на странице акции пользователь получает 1 балл. Баллы умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира: первый этап дает возможность увеличить баллы в 2 раза, второй этап — в 3, третий этап — в 4, а четвертый этап — в 5 раз.
Пользователь на своей странице сможет увидеть количество баллов, которое он заработал.
Испытать удачу и стать лучшим прогнозистом BetBoom можно уже сейчас на странице акции.