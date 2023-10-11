У клиента BetBoom зашло три крупных экспресса за день. Он выиграл 7 200 000 рублей!

Не успел октябрь начаться, как этот месяц уже стал успешным для одного из клиентов BetBoom. Во вторник, 3 октября, он в лайве и прематче собрал три футбольных экспресса. Коэффициент первого купона составил 5.09, и он принес беттору 2 543 112 рублей выигрыша. Клиент BetBoom, был уверен в своем успехе и поставил 500 000 рублей! Аналогичную сумму он поставил и в другом купоне, коэффициент которого был равен 4.84. По нему беттор выиграл 2 420 856 рублей.

Коэффициент третьего купона был выше первых двух и составил 11.15. Здесь клиент BetBoom сократил сумму ставки до 200 000 рублей, но этот купон принес беттору 2 229 535 рублей выигрыша. В общей сумме он выиграл 7 193 503 рубля. Примечательно, что почти во всех ставках он делал выбор в пользу общего тотала мячей больше.

Первый купон зашел легко, предсказания беттора сбылись без особых сложностей. Все матчи Кубка России завершились в точности, как и предположил клиент BetBoom. А вот второй экспресс мог не доехать. Причиной тому матч «Жиль Висенте» с «Каса Пиа» в рамках Чемпионата Португалии. Здесь беттор поставил на общий тотал больше 1,5. Во втором тайме на табло был счет 1:0 в пользу хозяев. К счастью, они же и забили во второй половине игры гол. Счет 2:0 и ставка зашла.

В третьем купоне опасной игрой была встреча «Наполи» с мадридским «Реалом» в рамках Лиги Чемпионов. Здесь беттор выбрал самый крупный общий тотал забитых голов (по сравнению с другими его ставками) — 4,5. Примечательно, что между данными командами было всего четыре игры и больше 4 мячей они друг другу не забивали. Но вратарь «Наполи» Алекс Мерет не смог отразить угловой противника и сам руками занес в свои же ворота мяч. Таким образом третий гол мадридского «Реала» был записан как автогол вратаря. Но что обидно для «Наполи», то для клиента BetBoom — счастье. Игра завершилась со счетом 3:2. В следующий раз в рамках турнира «Реал» встретится с португальской «Брагой» 24 октября. В линии BetBoom ТБ 2,5 представлен коэффициентом 1.48.