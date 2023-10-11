БК Мелбет запускает акцию «Страховка от Скуки» для пари на Еврофутбол

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Букмекерская компания «Мелбет» снова дарит своим клиентам возможность наслаждаться футбольными матчами без лишних забот. Сегодня мы с гордостью объявляем о запуске акции «Страховка от Скуки» на Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Английскую Премьер-лигу и Бундеслигу. Если итоговый счет футбольного матча в выбранном Вами маркете (П1, П2 или ТС) окажется равным 0:0, «Мелбет» вернет Вам 50% от суммы вашей ставки в виде фрибета. Максимальная сумма возврата – 10 000 рублей. Не упустите шанс застраховать свои ставки и насладиться еврофутболом.

Инструкции по участию:

  1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на Мелбет.
  2. Сделайте ординарную ставку в прематче на Лигу Чемпионов, Лигу Европы, АПЛ или Бундеслигу на маркет П1, П2 или ТС (кроме 0:0).
  3. Если матч завершится со счетом 0:0 в основное время – вы получите 50% от суммы ставки в виде фрибета.
  4. Фрибет можно использовать для заключения пари ординар или экспресс на любые события с кф до 3.5 в течение 5 дней с момента начисления.

Акция «Страховка от Скуки» доступна для всех зарегистрированных клиентов Мелбет. Присоединяйтесь к Мелбет и делайте ставки с уверенностью! Не упустите шанс получить страховку от скуки.

Реклама 18+ | Рекламодатель: melbet.ru Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции с 09.10.2023 20:00 (UTC + 3) до 01.06.2023 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

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