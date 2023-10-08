Прервалась 10-матчевая серия «КС» с забитыми голами в РПЛ. На то, что это случится в матче с «Пари НН», давали 3.20

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Юран Ставки на спорт Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Пари НН» победил «Крылья» в 11 туре РПЛ благодаря голам Севикяна и Зе Турбо – 2:0.

Самарцы были на серии из 10 матчей в премьер-лиге с забитыми мячами, на то, что забьют «Пари» давали 1.32, не забьют – 3.20.

Команда Сергея Юрана выиграла 4 из 6 последних матчей РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров и занимают пятую строчку. «Крылья Советов» остались на втором месте с 21 очками.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Локо» опять отыгрался на 80+ минуте – пострадал «Урал». Ставить на голы москвичей в концовке – выгодно

Разбираем дерби «Спартака» и ЦСКА: коэффициенты всегда радуют, тотал обычно – меньше, ЦСКА чаще фаворит, но не сегодня

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krylya
Без создания моментов нельзя выиграть, сегодня ничего не создали, вот и результат
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krylya
Старт к 8-10 месту начат)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ser7777
Нижний с Победой!!!! Крылья сегодня ни чего не показали.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Молодцы! С победой Нижний Новгород!👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий