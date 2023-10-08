Прервалась 10-матчевая серия «КС» с забитыми голами в РПЛ. На то, что это случится в матче с «Пари НН», давали 3.20

«Пари НН» победил «Крылья» в 11 туре РПЛ благодаря голам Севикяна и Зе Турбо – 2:0.

Самарцы были на серии из 10 матчей в премьер-лиге с забитыми мячами, на то, что забьют «Пари» давали 1.32, не забьют – 3.20.

Команда Сергея Юрана выиграла 4 из 6 последних матчей РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров и занимают пятую строчку. «Крылья Советов» остались на втором месте с 21 очками.

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