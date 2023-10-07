Мактоминей оформил дубль в матче «МЮ» – «Брентфорд», выйдя на 87-й минуте. Коэффициент на победу до замены – 81.00
«Манчестер Юнайтед» перевернул игру с «Брентфордом», выиграв в добавленное время (2:1), дубль оформил Скотт Мактоминей в дополнительное время, выйдя на замену на 87-й минуте.
Коэффициент на победу «МЮ» в прематче был 1.63, на 87-й минуте, когда Мактоминей вышел на поле – 81.00. К тому моменту «Юнайтед» проигрывал 0:1.
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу (при четырех поражениях) и занимает девятое место в АПЛ с 12 очками. Следующий матч 21 октября с «Шеффилдом».
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