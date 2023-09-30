«Зенит» проигрывает «Оренбургу» 1:3 к перерыву. Коэффициент на победу оренбуржцев перед игрой доходил до 6.00

«Зенит» проигрывает «Оренбургу» в гостях, к перерыву счет 1:3. В прематче коэффициент на победу «Оренбурга» был 5.98 (к перерыву – 1.35), на «Зенит» – 1.80 (сейчас – 7.90).

На то, что «Зенит» сыграет вничью – 5.40.

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