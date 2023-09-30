«Зенит» проигрывает «Оренбургу» 1:3 к перерыву. Коэффициент на победу оренбуржцев перед игрой доходил до 6.00
«Зенит» проигрывает «Оренбургу» в гостях, к перерыву счет 1:3. В прематче коэффициент на победу «Оренбурга» был 5.98 (к перерыву – 1.35), на «Зенит» – 1.80 (сейчас – 7.90).
На то, что «Зенит» сыграет вничью – 5.40.
Может у них цель в ворота не попасть?🤔
Владение - это ни о чем.
Каждый поставил по ляму на победу Оренбурга.
Наоборот добавит, чтобы не вылетели в ФНЛ.
Вы не в курсе?
Очки нагоним;)