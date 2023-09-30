«Зенит» проигрывает «Оренбургу» 1:3 к перерыву. Коэффициент на победу оренбуржцев перед игрой доходил до 6.00

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«Зенит» проигрывает «Оренбургу» в гостях, к перерыву счет 1:3. В прематче коэффициент на победу «Оренбурга» был 5.98 (к перерыву – 1.35), на «Зенит» – 1.80 (сейчас – 7.90).

На то, что «Зенит» сыграет вничью – 5.40.

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Два футбола и хоккей на сегодня: ставки субботы 

20 комментариев

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Сергей Иванов
Бывают и неудачи, сегодня просто не залетело. Ничего страшного, но очков потеряно уже многовато, пора бы Богданычу встряхнуть мужиков.
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Андрей Кокорев
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Игорь Стукачев
Миллер газ перекроет в Оренбург.
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Михаил Посредников
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Nick Crosier
Фан клуб писали они.Отдадут легко Зениту легко,говорили они.Зль-Газико писали многие. Теперь что? Договорняк или Зенит теперь фарм Оренбурга.
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egorgor
Мне кажется, это Изидор приносит неудачу. Стоит рассмотреть вариант с расторжением договора аренды ))
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Андрей Кокорев
Ответ Evil_Alastar
Посмотрю стату, хрюша . 70 на 30 владение и в разы больше ударов. Зениту просто не везло, а у Оренбурга буквально каждый залетел
Ага про судейку забыл а не только про невезение,семаг после проигранного матча напомнит.
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Petr Denisov
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Ответ Evil_Alastar
Посмотрю стату, хрюша . 70 на 30 владение и в разы больше ударов. Зениту просто не везло, а у Оренбурга буквально каждый залетел
😅😅😅

Может у них цель в ворота не попасть?🤔

Владение - это ни о чем.
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Petr Denisov
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Ответ Сергей48
Кто то сегодня станет миллионером?🤦‍♂️
Команда Зенит.

Каждый поставил по ляму на победу Оренбурга.
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Petr Denisov
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Ответ Андрей Кокорев
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Надо же помочь фарму.🤷‍♂️
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Petr Denisov
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Ответ Игорь Стукачев
Миллер газ перекроет в Оренбург.
🤔😅😅😅

Наоборот добавит, чтобы не вылетели в ФНЛ.
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Petr Denisov
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Ответ Игорь Стукачев
Миллер газ перекроет в Оренбург.
Миллер поставил 100 лямов на победу Оренбурга.😅😅😅
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Petr Denisov
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Ответ Михаил Посредников
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Интриги в матче Оренбург - Зенит не будет, Зенит отольет фарму.
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Max Silitsky
Ответ Petr Denisov
Интриги в матче Оренбург - Зенит не будет, Зенит отольет фарму.
то у вас Сочи фарм,то теперь Оренбург. Определитесь уже))
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Petr Denisov
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Ответ Max Silitsky
то у вас Сочи фарм,то теперь Оренбург. Определитесь уже))
И Оренбург, и Сочи - фармы Зенита.

Вы не в курсе?
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Max Silitsky
Ответ Сергей Иванов
Бывают и неудачи, сегодня просто не залетело. Ничего страшного, но очков потеряно уже многовато, пора бы Богданычу встряхнуть мужиков.
а чё их встряхивать? играли нормально, с техникой удара ни у кого проблем нет, просто не зашло сегодня. Богданыч сам с поля- всё понимает.
Очки нагоним;)
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