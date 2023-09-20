Букмекеры оценили шансы Захаряна забить первый гол за «Сосьедад» в матче с «Интером»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» встретится с «Интером».

Букмекеры не верят, что полузащитник Арсен Захарян забьет дебютный мяч за «Сосьедад» сегодня. Поставить на гол россиянина в матче с «Интером» можно за 6.00.

Коэффициент на то, что Захарян не забьет миланскому клубу, составляет 1.09.

20-летний хавбек провел 3 матча за новый клуб в Ла Лиге, проведя на поле суммарно 35 минут.

«Реал Сосьедад» примет «Интер» 20 сентября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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