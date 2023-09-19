«ПСЖ» — «Боруссия»: Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов

19-го сентября на стадионе «Парк де Пренс» в рамках первого тура группового этапа ЛЧ в Париже «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» Д. Начало встречи – в 22:00.

Парижский клуб подходит к старту нового розыгрыша ЛЧ в плохом настроении. В прошлом матче «ПСЖ» уступил «Ницце» со счетом 2:3, но это не самое печальное. Команда выглядела блеклой, а забивал за парижан только Мбаппе.

Старт сезона в целом у команды не удался: лишь 8 очков за 5 встреч. Лига чемпионов может взбодрить коллектив Луиса Энрике. Тем более, что соперник также находится не в лучшей форме.

«Боруссия» идет на 7 месте в чемпионате с одной победой в трех встречах. Команда Эдина Терзича не смогла обыграть даже «Хайденхайм» (2:2) – новичка Бундеслиги.

Неудивительно, что аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом «ПСЖ». На их победу можно поставить за 1.80. Ничья идет за 4.40. Победа «Боруссии» идет за 4.10.

Игроки БЕТСИТИ грузят в этой игре на «ПСЖ»: 72% от общего объема ставок на исход пришлись на парижан.10% проставлено на ничью, 18% - на «Боруссию».

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