Кузяев забил два гола в 4 матчах за «Гавр». Букмекеры выставляли тотал в 2,5 гола за сезон, линию закрыли во время игры

Далер Кузяев забил 2-й гол за «Гавр». Полузащитник поразил ворота «Лорьяна» в 4-м туре Лиги 1, а команда выиграла 3:1.

У Кузяева 2 гола в 4 матчах за «Гавр», при этом в начале сезона аналитики букмекерских контор выставили тотал в 2,5 гола за сезон. Во время сегодняшнего матча линию закрыли.

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