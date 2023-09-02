«Бавария» не может обыграть «Боруссию М» пять матчей подряд. Коэффициент выше 3.00

«Боруссия М» принимают «Баварию» в очередном туре Бундеслиги. При этом баварцы не могут выиграть у «Гладбаха» уже пять игр подряд.

Коэффициент на то, что «Боруссия» не проиграет – 3.45 / победит – 9.20 / ничья – 7.00.

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