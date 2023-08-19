Судья Бас Нейхейс три матча подряд не выдает желтые карточки игрокам «ПСВ». Сегодня снова назначен на их игру

ПСВ выиграл каждый из семи прошлых матчей, когда судил Бас Нейхейс. В том числе игру против «Витесса» в октябре 2021-го, сегодня у них очередная встреча в чемпионате Нидерландов.

В отличие от ПСВ, футболистам «Витесса» рефери выписал семь желтых карточек в трех последних матчах.

«Витесс» победит по ЖК – 2.50

1-й тайм без желтых – 2.35

ПСВ получит максимум одну ЖК – 1.59

Матч стартует в 19:45 по Москве.

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