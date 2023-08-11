71% клиентов БК «Пари» считает, что «Барселона» сохранит титул Ла Лиги

Большинство клиентов «Пари» считают, что «Барселона» сохранит титул. На победу каталонцев в предстоящем сезоне приходится 71% от всего объема пари на итоги соревнований. Еще 23% сделано на чемпионство «Реала». Один из клиентов PARI верит в успех «бланкос» поставил 100 000 рублей на то, что Королевский клуб займет первое или второе место в Ла Лиге, по коэффициенту 1.40.

Другая интрига предстоящего сезона – кто займет второе место? По мнению аналитиков «Пари», больше всего шансов на серебро имеют все те же «Реал» и «Барселона». Если любой из этих клубов закончит чемпионат на первой или второй строчке турнирной таблицы, сыграет ставка за 1.40. Вероятность того, что мадридский «Атлетико» финиширует, как минимум, на втором месте, оценивается за 3.50. Аналогичная ставка на «Севилью» идет с коэффициентом 7.00.

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