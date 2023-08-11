71% клиентов БК «Пари» считает, что «Барселона» сохранит титул Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Большинство клиентов «Пари» считают, что «Барселона» сохранит титул. На победу каталонцев в предстоящем сезоне приходится 71% от всего объема пари на итоги соревнований. Еще 23% сделано на чемпионство «Реала». Один из клиентов PARI верит в успех «бланкос» поставил 100 000 рублей на то, что Королевский клуб займет первое или второе место в Ла Лиге, по коэффициенту 1.40. 

Другая интрига предстоящего сезона – кто займет второе место? По мнению аналитиков «Пари», больше всего шансов на серебро имеют все те же «Реал» и «Барселона». Если любой из этих клубов закончит чемпионат на первой или второй строчке турнирной таблицы, сыграет ставка за 1.40. Вероятность того, что мадридский «Атлетико» финиширует, как минимум, на втором месте, оценивается за 3.50. Аналогичная ставка на «Севилью» идет с коэффициентом 7.00.

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5 комментариев

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Bazilic
Ответ Rister81
Ну если Реал останется без форварда и не купит вратаря,то такое возможно.Если Мбаппе и Буну перейдут,сомневаюсь,что у них хватит мощи и сил бодаться с Реалом
Открою секрет, чтобы победить в чемпионате не обязательно побеждать прямого конкурента
+6
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+6
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Никита Мальковский
ну если реал не найдëт топ кипера на один сезон или на половину то это так
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predMBAPPE
Вообще-то 93%😎
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