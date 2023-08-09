Возвращение АПЛ! 1-й тур!

Эта неделя даёт старт новому сезону Английской Премьер-Лиги. Лучшие команды встречаются уже в эти выходные и самое время обсудить шансы команд на чемпионство, удачное выступление, попадание в Еврокубки и многое другое.

Начнем, конечно же, с победителя прошлого года, в принципе лучшей команды планеты на данный момент, “Манчестер Сити”. Команда выиграла 3 трофея в прошедшем сезоне и никто не мог сравниться по основным показателям с “горожанами”. Лучший бомбардир – Ерлинг Холанн с 36 голами. Лучший ассистент – Кевин Де Брёйне с 16 голевыми передачами. 28 побед, 94 гола – всё это про “МанСити”. Гвардиола провёл крутой сезон и навряд ли остановится на этом. Уже были проведены точечные покупки для усиления состава, что означает серьезный подход на грядущий сезон. Первая игра “горожан” пройдет уже 12.08 в 01:00 по времени Астаны. Эта игра задаст старт сезону. “Бёрнли” – “Манчестер Сити” не самая интригующая вывеска для первой игры сезона, но коллектив из Манчестера может показать голевую феерию, множество красивых передач и оформить первые 3 очка. Компания 1XBET посчитала, что победа команды Гвардиолы настолько очевидна, поэтому оценила успех команды в 1.32 коэффициента. Для рисковых фанатов “Бернли” предлагают коэффициент в размере 10.9. Предполагаем, что победа “МС” неизбежна.

“Арсенал” порадует своих болельщиков игрой против “Ноттингем Форест”. Как и предыдущем матче, интрига крайне мала. Домашний матч “Арсенал” проводит на позитивной ноте, ведь 6-го числа в рамках Суперкубка Англии был повержен чемпион страны. Невероятный матч, в течение которого лондонская команда не давала повода усомниться в качестве своей игры. Но “МанСити” в привычной для себя намере вели игру, открыли счет на 77-й минуте и практически забрали Суперкубок. Но на 90+11-й минуте Леандро Троссард метким ударом в защитника “МанСити” сделал счёт 1-1 и перевёл матч в серию пенальти. Именно там вратарь “канониров” показал свою состоятельность в вопросах ударов с 11-метровой отметки. Аарон Рамсдейл отбил два пенальти и подарил “Арсеналу” кубок. Очень крутое начало сезона для лондонцев. Компания 1XBET даёт 1.26 на успех “канониров” против 12.40 на “Ноттингем Форест”. Скорее всего сюрпризов в данном матче ждать не стоит и “Арсенал” подарим своим фанатам первую победу в сезоне.

Куда более интересный футбольный день ожидается в воскресенье. Два матча и одна вывеска круче другой. В 19:00 нас порадует встреча двух лондонских коллективов. Крепкий “Брентфорд” принимает обладателей Кубка Тигра “Тоттенхэм”. “Шпоры” в привычной для себя манере поменяли тренера, закупились игроками и ждут начало сезона. Прошлогоднее путешествие за трофеем АПЛ закончилось в середине таблицы на 8-й позиции, остановившись в 3-х очках от попадания в Еврокубки. Соперник в лице “Брентфорда” закончил сезон на 9 строчке и явно не является слабой командой для любого коллектива в АПЛ. Игра между двумя лондонскими клубами явно будет очень ровной, несмотря на летние затраты “шпор”. Компания 1XBET предлагает взять победу “Брентфорда” за нескромные 2.92, а успех “Тоттенхэма” оценивают в 2.47 коэффициента. Мы же предполагаем, что матч будет окончен справедливой ничьей, на которую дают 3.73!

Закрывает список интереснейших матчей дерби между “Челси” и “Ливерпулем”. Прекрасная вывеска для первого тура АПЛ, которая точно приведет большое количество любителей английского футбола и не только. Обе команды недовольны своими играми в прошлом сезоне и результаты очень показательны. “Синие” закончили прошлую кампанию на 12-ой строчке, что является худшим показателем в новой истории клуба. “Красные” же проиграли битву за Лигу Чемпионов “Ньюкаслу”. В итоге “Ливерпуль” участвует в Лиге Европы и по мнению экспертов – это провал. Два коллектива провели обширную трансферную компанию, при подготовке к новому сезону. “Челси” и вовсе кардинально обновился, практически избавившись от целой команды игроков! “Ливерпуль” закупился приятными игроками в лице Собослаи и МакАллистера. Помогут ли такие интересные обновления? Увидим матч уже 13.08.2023 21:30. Компания 1XBET видит главным фаворитом именно гостей из “Ливерпуля”. Коллектив Юргена Клоппа получил 2.46 на победу, в то время как клуб Маурисио Почеттино оценили за 2.95 коэффициента. Ждём изящного матча. Мы же считаем, что лондонцы могут предоставить сюрприз, так как состав провёл бодрую предсезонную подготовку.

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