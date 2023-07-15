Маркета Вондроушова выиграла «Уимблдон», хотя коэффициент на победу был 201.00. В финале она тоже была аутсайдером

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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале «Уимблдона». Маркета – 42-я ракетка мира, а на «Уимблдоне» она вообще до этого за всю карьеру выиграла только один матч.

Перед полуфинальной игрой против Свитолины коэффициент на ее победу на «Уимблдоне» составлял 5.50, перед финалом с Жабер – 2.45. Максимальный коэффициент в ходе турнира на итоговую был 201.00. Поставить с ним можно было перед матчем против Вероники Кудерметовой – соперницы Вондроушовой на «Уимблдоне» во втором круге.

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Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?

3 комментария

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Мария Ефремова
Я на неё поставила! Знала, что онс не справится с давлением
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инок
Играть нужно было, Вондроушова ничего особенного не показала. Но, если Онс на своих подачах по три мяча подряд лупить в сетку и мимо, то и 150 ракетку мира не обыграть.
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Отец Мельдоний
Редко играю на ставках, но этот «Уимблдон» принес неплохой плюс.
Ставил на Вондроушову, потому что сегодня теннис Жабёр это все же "отсталый", как не горько об этом говорить...
Это теннис Мартины Хингис наверное самой талантливой и замечательной в истории, ну может после Навратиловой в честь которой мама ее и назвала.
Мне больше нравится теннис Жабёр, как более умный и техничный - жаль, что он не всегда выигрывает.
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