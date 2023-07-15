Маркета Вондроушова выиграла «Уимблдон», хотя коэффициент на победу был 201.00. В финале она тоже была аутсайдером

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале «Уимблдона». Маркета – 42-я ракетка мира, а на «Уимблдоне» она вообще до этого за всю карьеру выиграла только один матч.

Перед полуфинальной игрой против Свитолины коэффициент на ее победу на «Уимблдоне» составлял 5.50, перед финалом с Жабер – 2.45. Максимальный коэффициент в ходе турнира на итоговую был 201.00 . Поставить с ним можно было перед матчем против Вероники Кудерметовой – соперницы Вондроушовой на «Уимблдоне» во втором круге.

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Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?