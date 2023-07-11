Olimpbet проведет прямые трансляции Суперкубка с живыми комментариями в Москве и Петербурге

Новый российский футбольный сезон стартует в Казани! 15 июля чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА разыграют OLIMPBET Суперкубок на «Ак Барс Арене».

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые не смогут посмотреть матч на стадионе, Olimpbet приготовил сюрприз! Букмекерская компания организует прямые трансляции игры с живыми комментариями в пабах.

В Москве игру прокомментируют:

Александр Неценко в Red Lion (ул. Cадовая-Cамотечная, 13, с.1);

Тимур Журавель в White Hart Pub City (1-й Красногвардейский пр., 19);

Дмитрий Жичкин в O’Donoghue’s (ул. Пятницкая, 29);

Артём Шмельков в Tap & Barrel Pub (ул. Большая Дмитровка, 13).

В Санкт-Петербурге игру прокомментируют:

Сергей Дурасов в Bruxelles (ул. Восстания, 20);

Михаил Крестинин в The Office Pub (ул. Казанская, д. 5);

Павел Богданов в Molly Malone (пр. Энгельса, 133, к. 1Б);

Иван Лосев в WATERZOOI (ул. Ефимова, 3А).

Кроме футбола и напитков, всех гостей ждут подарки от Olimpbet. В каждом пабе комментаторы разыграют ценные призы: Яндекс Станции, JBL-колонки и эксклюзивный мерч OLIMPBET Суперкубка с символикой «Зенита» и ЦСКА.

Бронируйте столики в пабах и приумножайте эмоции от Суперкубка России по футболу вместе с Olimpbet!