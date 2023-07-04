«У нашего хоккея, у сборной – большое и хорошее будущее». ФХР и Лига Ставок провели вечер, посвященный закрытию сезона

В Москве прошел семейный хоккейный вечер «Мы вместе», посвященный завершению хоккейного сезона, венцом которого стал «Лига Ставок Большой Тур Сборной» – турне сборной «России 25» по городам трех стран. Игроки и тренеры «России 25», звезды НХЛ, легенды отечественного хоккея, руководители Федерации хоккея России, ее партнеры и почетные гости стали участниками торжественного мероприятия, прошедшего в зале «Европейский».

– Его Величество Хоккей собрал нас сегодня здесь. Мы все в одной команде. Мы вместе должны быть сильными, мы вместе должны быть победителями. Федерация хоккея России будет делать всё, чтобы развивать и продвигать хоккей, запускать такие турниры, как недавний «Лига Ставок Большой тур Сборной». Матчи наших хоккеистов с белорусами стали знаковым событием, болельщики, которые пришли поддержать сборную во всех городах тура, получили удовольствие. Это был настоящий праздник. Игроки сами чувствовали, как в самых разных регионах России принимают и любят сборную.

У молодого поколения наших хоккеистов большое будущее, рекомендую им брать пример с легенд, которые сегодня здесь с нами и всё отдали, и всю свою жизнь посвятили хоккею. Хоккеисты сборной должны помнить, что именно они является сейчас примером и кумирами для юных мальчишек – такими, какими для нас был Бобров, Майоров, Старшинов, Фирсов. У нашего хоккея, у сборной – большое и хорошее будущее. Отдельно хотел бы поблагодарить всех наших спонсоров, которые нам помогают – это Лига Ставок и Юрий Красовский, «Норникель» и Владимир Потанин, «Газпром» и Алексей Миллер. Вы все очень многое делаете для хоккея, ваша помощь и заботы бесценны – сказал, обращаясь к участникам ужина, президент ФХР Владислав Третьяк.

Выступление «России 25» в «Лига Ставок Большом Туре Сборной» было основным мотивом мероприятия. Игроки и тренеры команды получили памятные призы и подарки.

– Это была очень тяжелая серия. Много перелетов, непривычный график. Даже в КХЛ мы играем через день. Здесь же мы играли каждый день. С учетом перелетов не было времени на восстановление, поэтому я очень горжусь командой. Они все отдали ради побед. Мы не ожидали такого успеха, не ожидали, что на трибунах будет столько болельщиков, рейтинги зашкаливают. Нас посмотрели 12 миллионов человек, это вдохновляет. Сегодняшнее мероприятие — связь поколений. Наша победная традиция, наши великие легенды, которые сказали нам слова мотивации, вдохновили нас на будущие победы.

Мы всем очень благодарны нашим партнерам, компании «Лига Ставок», ПАО Газпром и Алексею Миллеру, Владимиру Потанину и компании «Норникель», которые помогают нам добиваться успехов и, конечно, журналистам и болельщикам огромное спасибо и низкий поклон за эту поддержку, – отметил первый вице-президент ФХР, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Важной частью программы ужина стало чествование ветеранов, на протяжении многих лет ковавших славу отечественного хоккея и создававших победные традиции, продолжаемые сегодня их последователями. По ходу мероприятия были показаны ценные архивные записи, повествующие о важных вехах отечественного хоккея. Легенды получили ценные подарки от организаторов, а также премию от Лиги Ставок, о которой сказал президент букмекерской компании Юрий Красовский. Помимо этого, был увековечен рекорд Бориса Майорова за самый быстрый дубль, оформленный в официальном матче. Произошло это во встрече «Спартак» – «Металлург» в 1967 году. Первая шайба была заброшена на 12-й секунде, вторая – уже на 22-й.

– Это замечательное мероприятие, подчеркивающее связь поколений. Все мы прекрасно знаем, что без прочного фундамента прошлого – нет будущего. То, что нам передали родители, школа, советский и российский хоккей – бесценно. Очень гордимся нашими молодыми звёздами. Мы смотрели все матчи «Лига Ставок Большой Тур Сборной», болели за ребят. получился Прекрасный турнир, на сегодняшний день это лучший национальный турнир, с самыми большими охватами. Благодарим Федерацию хоккея России, хоккеистов, тренерский штаб, Романа Борисовича Ротенберга. Так держать! Открою вам секрет, ребята пообещали нам, что золотые медали Олимпийских игр будут у нас обязательно. Вместе, чтобы побеждать! – подчеркнул президент Букмекерской компании Лига Ставок Юрий Красовский.