Испания и Англия – фавориты молодежного Евро перед полуфиналами, у Израиля и Украины одинаковые шансы
В Румынии и Грузии продолжается молодежный чемпионат Европы среди команд U-21. Осталось провести три матча – два полуфинала и финал.
Коэффициент на чемпионство сборной Испании составляет 2.10, а шансы Англии котируются за 2.38. Вероятность победы сборных Израиля или Украины оценивается одинаково – в 9.00.
5 июля будут сыграны оба полуфинала. В 19:00 по московскому времени сыграют Израиль и Англия, а в 22:00 начнется матч Испании и Украины.
Финал – 8 июля в Батуми.
Коэффициент на молодежку Грузии на Евро упал в семь раз! Она прошла путь от аутсайдера до пятой по силе команды
Комментарии