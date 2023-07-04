Испания и Англия – фавориты молодежного Евро перед полуфиналами, у Израиля и Украины одинаковые шансы

В Румынии и Грузии продолжается молодежный чемпионат Европы среди команд U-21. Осталось провести три матча – два полуфинала и финал.

Коэффициент на чемпионство сборной Испании составляет 2.10, а шансы Англии котируются за 2.38. Вероятность победы сборных Израиля или Украины оценивается одинаково – в 9.00.

5 июля будут сыграны оба полуфинала. В 19:00 по московскому времени сыграют Израиль и Англия, а в 22:00 начнется матч Испании и Украины.

Финал – 8 июля в Батуми.

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