Канадская футбольная лига впервые заключила партнерство с букмекером

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Канадская футбольная лига (CFL) заключила партнерское соглашение с игорной компанией FanDuel. CFL – это лига по канадскому футболу. FanDuel – первый в ее истории игровой оператор, ставший партнером.

Финансовые условия сделки на данный момент неизвестны. При этом у FanDuel будут эксклюзивные маркетинговые права на продвижение своего бренда в соревнованиях CFL.

FanDuel стал одним из крупнейших игорных брендов в Канаде после выхода на рынок в апреле 2022 года.

Канадская футбольная лига основана в 1958 году. На данный момент в ней участвуют девять команд.

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