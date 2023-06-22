BetBoom снял новый промо-ролик! В главных ролях – «Динамо», Павел Погребняк, Броуки, весь состав BetBoom Team и Nix

Что объединяет «Динамо», Павла Погребняка, Broke Boys, BetBoom Team и Александра «Nix» Левина? Все правильно, они – партнеры BetBoom, которые засветились в новом промо-ролике букмекера. Посмотреть его можно по ссылке https://youtu.be/-Liua9ww0GI.

Кстати, прямо сейчас во всех клубах BetBoom идет акция, в которой разыгрываются 500 000 бонусов среди новых гостей.

Как принять участие?

Найди ближайший клуб BetBoom https://clck.ru/34cz8o

Зарегистрируйся до 23 июня (пятница) 17:00 мск

Получи купон за регистрацию, который будет участвовать в розыгрыше бонусов

23 июня в 19:00 мск в прямом эфире мы узнаем имена победителей! Трансляцию розыгрыша можно будет посмотреть во всех ППС. Всего будет 50 призов номиналом 10 000 бонусов!

Но на этом подарки не заканчиваются! Каждый гость, который ранее не был зарегистрирован в клубах BetBoom, получит гарантированный фрибет 1000 по промокоду BBSTARS при регистрации в клубе. Подробности у персонала. Найти ближайший ППС можно тут https://clck.ru/34cz8o.