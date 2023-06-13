Второй этап «Кубка Победы» в рамках ПМЭФ

Уже совсем скоро стартует второй розыгрыш масштабного Всероссийского турнира «Кубок Победы» . Первый этап прошел 12 июня в Перми, а 15 июня в Санкт-Петербурге состоится второй этап в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

И именно в городе на Неве определятся участники второго полуфинала «Кубка Победы». На стадии четвертьфиналов встретятся команды «Тула» и «Кавказ», а также «Ленинград» и «Сибирь».

Всероссийский турнир «Кубок Победы» проходит под эгидой Федерации бокса России. Генеральным партнером является букмекерская компания «Лига Ставок». Организатор – промоутерская компания Dynamo Boxing Promotions.

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя – четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

В Санкт-Петербурге свои бои проведут сразу несколько участников завершившегося в мае в Ташкенте чемпионата мира – Всеволод Шумков, Тархан Идигов, Павел Сосулин, Игорь Свиридченков. Также за «Ленинград» выступит участник Олимпийских игр-2020 Иван Верясов. Встречи второго этапа пройдут на КСК «Сибур-Арена» (Футбольная аллея, д. 8). Билеты можно приобрести здесь . Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«ТУЛА» (боксёры из Центрального федерального округа) – «КАВКАЗ» (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Глеб Мурашов (Мытищи) – Айгум Казакмурзаев (Республика Дагестан);

До 65 кг. Павел Федоров (Иваново) – Наби Юсупов (Республика Дагестан);

До 73 кг. Игорь Свиридченков (Воронеж) – Чеэрав Ашалаев (Чеченская Республика);

До 80 кг. Гарник Геворгян (Санкт-Петербург) – Бешто Шавлаев (Республика Дагестан);

Свыше 86 кг. Святослав Тетерин (Рязань) – Магомед-Султан Мусаев (Республика Дагестан);

«ЛЕНИНГРАД» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) – «СИБИРЬ» (Сибирский и Дальневосточный ФО):

До 58 кг. Всеволод Шумков – Никита Буренков (Кемеровская область);

До 65 кг. Илья Попов – Никита Куксенкин (Республика Хакасия);

До 73 кг. Павел Сосулин – Егор Шапочанский (Иркутская область);

До 80 кг. Руслан Колесников – Тажев Кантемир (Омская область);

Свыше 86 кг. Иван Верясов – Орудж Мамедов (Иркутская область).

В прямом эфире весь турнир будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Встречу «Тулы» и «Кавказа» можно будет посмотреть 15 июня на телеканале «Матч! Боец» с 20:30 мск, а трансляция противостояния «Ленинграда» и «Сибири» пройдет на «Матч ТВ», начало – 22:30 мск.

Напомним, что на первом этапе в Перми состоялись четвертьфинальные поединки между командами «Кама» (Приволжский ФО) и «Сталинград» (Южный ФО), а также «Москвой» и «Уралом» (Уральский ФО).

Полуфинальные поединки «Кубка Победы-2023» пройдут 8 или 9 июля на третьем этапе в Казани. Суперфинал и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Призовой фонд «Кубка Победы» составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Напомним, что победителем первого розыгрыша «Кубка Победы» стала команда «Кама», в Суперфинале одолевшая «Ленинград». Бронза в активе боксёров из «Москвы».