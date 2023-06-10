Станет ли «Ман Сити» восьмым клубом с треблом? У «Интера» свои планы

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Главным событием сезона в Европе, а возможно и Мире станет финал Лиги Чемпионов.

В Стамбуле (привет «Ливерпулю») состоится матч между «Манчестер Сити» и «Интером».

Подопечные Пепа Гвардиолы подходят к финалу в хорошем настроении – они выиграли АПЛ и Кубок, а теперь могут стать девятым клубом в Европе, кому покорился «требл». Ранее подобный успех покорялся «Селтику», «Аяксу», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Интеру», «Барселоне» и «Баварии» (последние две команды – дважды).

«Интер» в Серии А занял лишь третье место, проиграв борьбу «Наполи» и «Лацион». Если бы не сняли очки с «Ювентуса», то подопечные Инзаги и вовсе могли остаться четвертыми. При этом тоже выиграл Кубок.

Компания Fonbet считает явным фаворитом англичан, предлагая на победу в основное время коэффициент 1,5, тогда как на «Интер» можно поставить с коэффициентом 7,3.

При этом компания предлагает фрибет 5000 тенге на первую ставку.

3 комментария

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Виталий Желтоусов
все считают Сити явным фаворитом, и это единственный плюс для Интера.
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