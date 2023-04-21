«Лига Ставок» собрала лучших спортсменов России на премии SBA

Завершилась церемония вручения престижной премии SBA. В этом году букмекерская компания «Лига Ставок» стала партнером одной из самых ярких номинаций – «Спортсмен года».

Награду вручали амбассадоры БК «Лига Ставок» – ведущая Матч-ТВ Мария Орзул и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Титул «Спортсмен года» получил гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный.

«Это действительно гордость, что столько представителей именно гимнастики были номинированы в этом году», – отметил Артур Далалоян, передавая награду своему коллеге.

В шорт-лист номинации также попали теннисист Даниил Медведев, лыжник Александр Большунов, фигуристка Щербакова, сноубордист Виктор Уайлд, боец Вагаб Вагабов, пятиборка Ульяна Баташова, шахматист Ян Непомнящий, гимнастка Ангелина Мельникова и самбист Иван Штырков.

Напомним, что по условиям премии жюри оценивало спортсменов не по их спортивным достижениям, а по таким критериям, как работа со спонсорами, имидж, медиа присутствие и социальная ответственность.

Никита Нагорный активно развивает и популяризирует спорт в России, является амбассадором спортивного бренда Adidas и активно работает с такими компаниями, как VK, Билайн, Ozon, G-drive, «Сбер», Epica, Sunlight, «Яндекс Маркет», Antonio Banderas и МТС.

Спортсмен очень активен в соцсетях и имеет большое число подписчиков и фанатов.