Ставка без поражений от Olimpbet на UFC Fight Night: Холлоуэй vs Аллен

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в Канзас-Сити состоится турнир UFC Fight Night: Холлоуэй vs Аллен. Главное событие вечера – 5-раундовый бой Макса Холлоуэя с Арнольдом Алленом – Olimpbet покажет в прямом эфире на сайте и в приложении, а еще букмекерская компания вернет 25% от ставки на победу Холлоуэя, если американец проиграет.

Бой в полулегком весе американского экс-чемпиона и восходящей британской звезды даст ответ на вопрос: в порядке ли Холлоуэй. У американца серия из трех поражений в пяти последних поединках. Но есть нюанс: все три — от мощного Александра Волкановски, причем во втором противостоянии Макс был сильнее оппонента, но судьи с этим не согласились. К предстоящему поединку американец подходит с бешеной мотивацией и желанием доказать, что он еще в полном порядке.

«Всемогущий» Аллен в поединке может продлить серию из 10 побед в UFC и приблизиться к бою за чемпионский титул.

Фаворит — Макс Холлоуэй. Поставить на него в линии Olimpbet можно за 1.56. Однако, памятуя о трех поражениях американца, Olimpbet страхует ставки от 500 рублей на его победу. Если Холлоуэй проиграет, букмекерская компания вернет 25% от суммы. А для новых клиентов Olimpbet – 500 рублей при регистрации по промокоду UFC и страховка первой ставки.

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