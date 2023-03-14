Сделай ставку на матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» и участвуй в розыгрыше 20 000 000 ₽ от БЕТСИТИ

Шанс выиграть есть у каждого!

31 марта БЕТСИТИ исполнится 20 лет. В честь юбилея букмекер разыгрывает рекордный призовой фонд в своей истории – 20 000 000 рублей.

Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.

Розыгрыш призового фонда проходит в два этапа.

На первом этапе в зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одного из трех дивизионов. Общий призовой фонд этапа – 10 000 000 рублей.

Если ты уже участвуешь в акции, не упусти возможность улучшить позиции! До 30 марта у тебя есть шанс подняться в топ-5 одного или нескольких дивизионов и получить фрибет до 2 000 000 рублей.

На втором этапе розыгрыш еще 10 000 000 рублей пройдет среди остальных участников акции. За каждые десять заработанных баллов игроки получат по одному купону.

Если ты еще не присоединился к акции, то сейчас самое время! Достаточно сделать хотя бы одну ставку, чтобы претендовать на главный приз второго этапа – 1 500 000 рублей.

Новых игроков БЕТСИТИ радует еще и приветственным бонусом до 100 000 рублей.

Полные правила акции.