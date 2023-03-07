Праздничная Лига Чемпионов!

Не успели девушки отойти от Лиги Чемпионов на день Святого Валентина, как в преддверие международного женского дня снова возвращаются матчи лучшего клубного турнира.

В первый день нас ожидает противостояние лондонского «Челси» и дортмундской Боруссии, а уже в ночь со среды на четверг суперматч между «ПСЖ» и «Баварией» в Германии. На все предстоящие поединки компания 1XBET дает самые высокие коэффициенты и предлагает осуществить ставки на своих фаворитов по различных исходам.

Челси – Боруссия (ночь со вторника на среду в 02:00)

Матч на Стэмфорд Бридж в Англии будет крайне напряженный для обеих команд. Первая встреча между коллективами закончилась со счетом 1-0 в пользу «Боруссии Дортмунд», в которой «Челси» откровенно не везло с моментами. Лондонцы в этом сезоне крайне нестабильная команда. Проведя неплохую групповую стадию в Лиге Чемпионов при Томасе Тухеле, команда распрощалась с тренером и взяла нового. И вот тут началось самое непредсказуемое – команда выиграла лишь два матча за 2023 год, шесть раз проиграли и четырежды сыграв в ничью. Парни из «Дортмунда» наоборот играют невероятно в новом году. За весь 2023 год «Боруссия» выиграла абсолютно каждый матч. В десяти встречах были одержаны десять побед. Весомый аргумент в пользу ставки на их проход или победу. Но фанаты «Челси» могут не согласиться с этим. Команда медленно, но находит свою игру. Главная проблема – реализация. Если команду прорвет, они могут очень просто забрать победу, так как по xG (ожидаемые голы) «Челси» почти всегда «перестреливает» оппонентов. «Шмели» в свою очередь много забивают, при этом давая командам забивать и в свои ворота. Мы считаем, что фаворитом данной встречи являются дортмундцы, сейчас «Челси» не сможет что-то навязать нынешней «Боруссии». Аналитики компании 1XBET дают на победу в матче 4.14 на немцев и 1.94 на англичан, считая их фаворитом в матче. На проход котировки уже кардинально другие. С учетом предыдущей встречи, на выход в следующий этап аналитики дают 1.61 на «Боруссию» и 2.25 на «Челси». Наш прогноз рисковый относительно коэффициентов, но спокойный относительно качества игры команд – Победа Боруссии за 4.14.

Бавария – ПСЖ (ночь со среды на четверг в 02:00)

Наверное, это главная игра 1/8 ЛЧ. Первоначально следует отметить, что это будет очень интересный и захватывающий матч между двумя командами. Оба коллектива сильны и имеют выдающихся игроков, которые способны изменить ход игры в любой момент. Мбаппе и Месси тому подтверждение.

«Бавария Мюнхен» имеет домашнее преимущество и на данный момент является одной из самых сильных команд в Европе. Баварцы успели победить в первом матче 0-1 и являются несомненными фаворитами на проход дальше. Они находятся на первом месте в Бундеслиге и продемонстрировали свою силу в групповом этапе Лиги Чемпионов, где выиграли все шесть матчей. Их командная игра является одной из самых лучших в мире, и они имеют множество опытных игроков, таких как Томас Мюллер и Мануэль Нойер, которые могут решить исход игры своим присутствием на поле.

С другой стороны, «ПСЖ» также имеет очень сильную команду и некоторых из лучших игроков мира, включая Неймара, Килиана Мбаппе и Месси. Однако, бразилец получил травму и не выступит в ответной встрече. Кроме того, следует отметить, что «ПСЖ» не имеет домашнего преимущества, что может создать для них дополнительные сложности. Но, несмотря на это, у парижан есть большой потенциал и они способны сыграть хороший матч на выезде. Данный матч интересен тем, что «ПСЖ» из года в год не может одолеть соперника в плей-офф. Для команды такого уровня вылет в 1/8 финала ЛЧ очень позорны, даже несмотря на оппонента.

Наш прогноз – победа Баварии с коэффициентом 1.89. Нам кажется, что немцы, которые набрали хороший ход не отпустят шанс пройти дальше.

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