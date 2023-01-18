Целую неделю BetBoom разыгрывает 200 тысяч фрибетов. Для победы нужно разбираться в Доте

DPC первого дивизиона Западной Европы в самом разгаре − команды сражаются за проход на мейджор, сохранение слота и крупные призовые. Выиграть можешь и ты, ведь BetBoom разыгрывает 200 тысяч фрибетов!

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Угадай исходы матчей на лендинге https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-1801: 23 января: 17:00 мск, OG – Entity, 20:00, Team Secret – Into The Breach, 23:00, Team Liquid – Gaimin Gladiators; 25 января: 17:00, OG – Nigma Galaxy Сделай одну или несколько ставок на общую сумму от 1000 рублей на Dota 2 до 23 января 16:00 мск. Учитываются ординары и экспрессы

Призовой фонд 200 тысяч фрибетов поровну разделят между пользователями, правильно угадавшими исходы всех матчей. Победителям придут смс-оповещения. Подробнее https://betboom.ru/actions/oracul-cyber-1801.

Напомним, что посмотреть трансляции DPC для команд из Западной Европы, Северной Америки, Южной Америки, Юго-Востояной Азии и Китая можно на твич-канале https://www.twitch.tv/betboom_ru.