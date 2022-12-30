BetBoom исполняет мечты: подарим костюм госпожи и годовой запас колы. Еще не поздно загадать свое желание!

В середине декабря BetBoom анонсировал акцию «Елка желаний», по условиям которой все жители России могли рассказать о своих мечтах и получить подарки. Условие было простым: скачать и зарегистрироваться в приложении, оставить заявку на свое желание в сториз. Мы отобрали новогодние мечты клиентов (их было более 45 тысяч!), которые воплощаем в реальность.

Как и в предыдущем году, большая часть заявок касалась спорта, техники (гаджеты Apple, консоли PlayStation 5) и денег. Традиционно много обращений было от болельщиков с просьбой подарить мерч или билеты на матч.

Были и нестандартные заявки — один пользователь попросил годовой запас Coca-Cola! Будем надеяться, что он не планирует проводить с газировкой и драже Mentos эксперименты.

Мы получили немало просьб от девушек — одна из них ждала «огромный» набор косметики. Надеемся, что набор, который отправим ей в качестве подарка будет достаточно большим. Но была и девушка, которую «слабой» точно никто не назовет — она просто не разрешит. В ее заявке кратко было указано, что она очень хочет костюм госпожи. Повинуемся!

“Мне приятно, что многие пользователи хотят принять участие в жизни компании — так клиент загадал, что мечтает стать комментатором на киберспортивных турнирах, партнером которых выступает BetBoom. Другой хочет стать частью команды BetBoom Team”, – рассказал об акции PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Что не хватает тебе для счастья? Акция «Елка желаний» не завершилась! Те клиенты, которые не успели написать мечту в приложении, могут воспользоваться аналогичной акцией в пунктах приема ставок BetBoom. В клубах акция продлится по 15 января 2023 года. Адреса клубов: https://betboom.ru/pages/contacts

Для отправки заявки зайдите в раздел «Акции», отсканируйте QR-код и заполните анкету с указанием своей мечты. BetBoom выберет самые оригинальные желания гостей клубов и исполнит их в 2023 году. Акция действует для уже зарегистрированных клиентов BetBoom и не требует внесения дополнительных депозитов!