В Актобе и Актау продолжается большой праздник футбола

Одновременно, в двух западных городах Казахстана – Актобе и Актау проходит большое футбольное мероприятие 1Х World Cup Fan Festival, посвященное заключительным матчам Чемпионата мира в Катаре.

Организаторы приготовили для всех любителей футбола самую настоящую фан-зону и парк спортивных развлечений. Но, самое главное, что посетители могут бесплатно наблюдать за баталиями мундиаля на большом экране, а также послушать выступления популярных казахстанских артистов!

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13-го декабря, в ТРК Aqtobe Mall выступил Qarakesek, а в Актау, на Мангыстау-Арене свои хиты исполнил HIRO.

Помимо хедлайнеров, гости могли послушать лучшие шутки от казахстанских StandUp-артистов, вкусно поесть, поучаствовать в различных развлечениях, сделать снимки на красочных фотозонах и просто весело провести время с друзьями в ожидании матчей.

Оба города уже посмотрели полуфинальные баталии: Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко.

Теперь же гостей 1Х World Cup Fan Festival в Актау и Актобе ждет показ игры за третье место и конечно же – финала, где сразятся команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе!

Напомним, что для всех желающих вход бесплатный! Зовите друзей и близких и окунитесь в спортивный мир вместе с главным спонсором футбольных эмоций – компанией 1XBET!