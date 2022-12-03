Нидерланды – США, Аргентина – Австралия: оправдают ли фавориты свой статус?

На ЧМ-2022 по футболу начинается самое интересное – стадия плей-офф. В субботу, 3 декабря, в Катаре двумя матчами стартует 1/8 финала турнира.

Нидерланды – США (21:00)

Сборная Нидерландов, пропустившая предыдущее мировое первенство, на ЧМ-2022 без особых проблем выиграла группу А, набрав семь очков в матчах против Катара, Сенегала и Эквадора с общей разницей мячей 5:1.

Американцам же пришлось сильно постараться, чтобы завоевать путевку в плей-офф катарского мундиаля. Но в итоге «янки» опередили в таблице Иран с Уэльсом и заняли второе место в квартете В, уступив по набранным баллам лишь англичанам, но не проиграв им в очной встрече. «Звездно-полосатые», как и «Оранжевые», тоже пропустили на турнире в Катаре пока лишь однажды. Правда, в отличие от голландцев, забили всего два гола.

При этом, согласно статистическим данным группового этапа, у команды Луи ван Гала нет особого превосходства перед дружиной Грегга Берхалтера по таким показателям, как процент владения мячом или удары в створ, а по поданным угловым, голевым моментам и опасным атакам американцы и вовсе впереди европейцев.

Это будет первый официальный матч в споре двух противников. Ранее они пять раз встречались на товарищеском уровне. Нидерланды выиграли в четырех случаях из пяти, однако уступили в самой последней их личной встрече, состоявшейся в июне 2015 года, со счетом 3:4. Коэффициенты на этот матч: П1 – 1.96, Х – 3.38, П2 – 4.37.

Аргентина – Австралия (01:00)

После стартового фиаско в игре против Саудовской Аравии «Альбиселесте» одержали две победы подряд, с одинаковым результатом 2:0 одолев Мексику с Польшей, и ожидаемо вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в квартете С.

Австралия, к слову, продвигалась по групповому этапу по одинаковому с аргентинцами сценарию: поражение в первом туре, а затем два выигрыша с одним и тем же счетом и шесть очков в активе. Правда, «Соккеруз», не удалось занять первое место в своем квартете, они отдали итоговое лидерство в четверке действующим чемпионам мира из Франции, при равенстве баллов уступив им по разнице мячей, которая у команды с Зеленого континента оказалась отрицательной – 3:4. Впрочем, этого вполне хватило австралийцам для того, чтобы опередить в группе Данию с Тунисом и во второй раз в своей истории выйти в плей-офф мундиаля.

Но Аргентина – далеко не Тунис и даже не Дания, которая на ЧМ-2022 откровенно разочаровала, особенно на фоне «бронзы» Евро-2020. «Небесно-голубые» прибавляют от матча к матчу, в том числе все лучше и лучше выглядит их лидер Лионель Месси, даже несмотря на нереализованный пенальти в игре с Польшей.

Эти соперники встречались между собой довольно часто – семь раз, и огромный статистический перевес на стороне южноамериканцев. Но в финальной части мировых первенств это будет их первая битва. Аргентина выглядит записным фаворитом матча, а подтвердит ли она свой статус, во многом будет зависеть от сборной Австралии. Кэфы на игру: П1 – 1.2, Х – 6.95, П2 – 17.

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