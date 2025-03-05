«Фонбет» – лучший букмекер России по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom сместил «Лигу Ставок» с топ-3
РБК опубликовал 10-й Национальный рейтинг букмекеров.
Лучшим букмекером России, как и в прошлом году, стал «Фонбет» с рейтингом 98,3. В топ-3 по версии издания также вошли Winline (67,3) и BetBoom (63,3), который сместил «Лигу Ставок» (60,5) на четвертое место.
Полный рейтинг российских БК-2025 по версии РБК:
1. «Фонбет» – 98,3 балла
2. Winline – 67,3
3. BetBoom – 63,3
4. «Лига Ставок» – 60,5
5. PARI – 55,7
6. БЕТСИТИ – 55,1
7. «Балтбет» – 48,2
8. Olimpbet – 47,4
9. «Мелбет» – 44,3
10. «Марафон» – 40,8
11. «Тенниси»– 40,3
12. Leon – 38,5
13. «Зенит» – 37,0
14. Bettery – 30,7
При составлении рейтинга учитывались 15 различных критериев – от возраста букмекера до уровня клиентского сервиса. Часть данных была собрана из открытых источников, а наиболее важные показатели РБК запросил у игроков рынка с помощью анкетирования.
В рейтинг вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС.
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