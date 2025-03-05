«Фонбет» – лучший букмекер России по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom сместил «Лигу Ставок» с топ-3

РБК опубликовал 10-й Национальный рейтинг букмекеров.

Лучшим букмекером России, как и в прошлом году, стал «Фонбет» с рейтингом 98,3. В топ-3 по версии издания также вошли Winline (67,3) и BetBoom (63,3), который сместил «Лигу Ставок» (60,5) на четвертое место.

Полный рейтинг российских БК-2025 по версии РБК:

1. «Фонбет» – 98,3 балла

2. Winline – 67,3

3. BetBoom – 63,3

4. «Лига Ставок» – 60,5

5. PARI – 55,7

6. БЕТСИТИ – 55,1

7. «Балтбет» – 48,2

8. Olimpbet – 47,4

9. «Мелбет» – 44,3

10. «Марафон» – 40,8

11. «Тенниси»– 40,3

12. Leon – 38,5

13. «Зенит» – 37,0

14. Bettery – 30,7

При составлении рейтинга учитывались 15 различных критериев – от возраста букмекера до уровня клиентского сервиса. Часть данных была собрана из открытых источников, а наиболее важные показатели РБК запросил у игроков рынка с помощью анкетирования.

В рейтинг вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС.

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