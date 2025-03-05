«Шанхай» Слуцкого сыграет против «Кавасаки» в 1/8 финала азиатской ЛЧ. Китайский клуб котируется явным андердогом

«Шанхай Шэньхуа» примет «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Команда Леонида Слуцкого котируется явным андердогом противостояния за 3.50. На проход японского клуба в четвертьфинал дают коэффициент 1.31.

Первый матч состоится 5 марта и начнется в 15:00 мск.

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