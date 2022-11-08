Не только футбол: рекордные экспрессы клиентов BetBoom на UFC и киберспорт в октябре

22 октября состоялся турнир UFC 280, а также прошли полуфиналы верхней сетки и матчи второго этапа нижней сетки турнира The International по Dota 2. Два клиента БК BetBoom собрали успешные экспрессы на эти события.

Один беттор незадолго до начала поединков UFC собрал впечатляющий купон из шести боев. Беттор рискнул и поставил 165 000 рублей, а коэффициент экспресса составил 8,92. В итоге он выиграл 1 471 060 рублей.

Все поединки на UFC 280 были напряженными и эмоциональными. Например, титульный бой Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, в котором первый защищал пояс UFC в легчайшем весе. Беттор поставил на победу Стерлинга, которого называют «картонным чемпионом», потому что он вошёл в историю UFC как первый чемпион, получившим пояс только благодаря дисквалификации соперника. В первом раунде Диллашоу сильно травмировал плечо и ему пришлось драться практически одной рукой. Бой завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде. Ставка беттора зашла.

Главным событием того вечера называют противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в поединке за пояс в легком дивизионе. У обоих бойцов были длительные победные серии: у Ислама Махачева серия из 10 побед, а у Чарльза Оливейры — 11. Клиент BetBoom поверил в преемника Хабиба Нурмагомедова и поставил на его успех в бою. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом российского бойца, который вынудил Оливейру сдаться. Таким образом Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, которым до него владел его нынешний тренер Хабиб Нурмагомедов. Ставка в купоне беттора зашла.

Второй клиент БК BetBoom собрал экспресс, состоящий из полуфиналов верхней сетки и матчей второго этапа нижней сетки турнира The International, которые тоже прошли 22 октября. Он поставил 75 000 рублей и коэффициент купона составил 6,94. Беттор выиграл 520 291 рублей.

Необычной игрой в купоне оказалась встреча команд OG и Gaimin Gladiators в нижней сетке главного турнира по Dota 2. Клиент BetBoom поставил на победу OG, которые являются двукратными обладателями титула чемпионов The International. Команда, конечно, 22 октября выиграла Gaimin Gladiators, ставка беттора зашла, но этот был первый матч в плей-офф, который закончился со счётом 2-1.

Другой эмоциональной игрой оказалось противостояние команды Team Liquid с Entity. Беттор поставил на победу фаворитов — Team Liquid, но игра прошла не без сюрпризов. На первой карте они сокрушили соперников, обыграв их со счётом 21:5, но Entity совершили камбэк на второй карте и сравняли результат. На последней карте победу Team Liquid принес керри команды Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, который недавно заявил, что завершает киберспортивную карьеру и нынешний The International для него — последний. Игра закончилась со счетом 2:1 и ставка беттора зашла.

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