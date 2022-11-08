Olimpbet эксклюзивно покажет турнир Hardcore FC

8 ноября в Москве пройдет новый турнир Hardcore FC на голых кулаках. Все бои в прямом эфире можно будет посмотреть только на сайте или в приложении букмекерской компании Olimpbet — официального партнера промоушена. Для доступа к трансляции достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс счета.

В главном бое вечера встретятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Иван «Огнеборец» Смирнов. Победитель получит пояс временного чемпиона Hardcore FC.

«Автомат» и «Огнеборец» уже дрались друг с другом, но по правилам бокса. В августе этого года их поединок завершился вничью. Однако профильная дисциплина для обоих спортсменов — именно кулачные бои. Оба не проигрывали в этом формате: у Наврузова семь побед, у Смирнова — четыре.

Новый бой «Автомата» и «Огнеборца» должен получиться гораздо кровавее, зрелищнее и брутальнее, чем их предыдущая встреча.

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