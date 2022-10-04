PARI: «Аякс» — фаворит в матче с «Наполи»

В третьем туре Лиги чемпионов «Аякс» примет лидера группы А «Наполи». Встреча состоится во вторник, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам и предлагают поставить на «Аякс» с коэффициентом 2.33, что соответствует примерно 41% вероятности. На победу «Наполи» предлагается коэффициент 2.90 (приблизительно 33%). Поставить на ничью можно за 3.70 (около 26%).

Клиенты PARI отдают предпочтение гостям: чуть более 74% от всего объема ставок приходится на победу «Наполи». В то же время 24% сделано на «Аякс» и всего лишь около 2% на ничейный исход.

По мнению аналитиков PARI, матч, вероятно, будет богатым на голы. Поставить на тотал больше 2.5 можно за скромные 1.57. Букмекеры практически не сомневаются, что обе команды сумеют отличиться голами: на то, что «Аякс» не уйдет с поля без гола, предлагается коэффициент 1.18, а на то, что забьет «Наполи», — 1.25. Вариант «обе забьют» котируется за 1.52.

Среди ставок на точный счет самая популярная — прогноз на ничью 1:1. Это событие оценивается коэффициентом 8.00. Победа «Аякса» со счетом 2:1 котируется за 9.50. Вариант, при котором со счетом 2:1 выиграют гости, оценивается коэффициентом 11.00.

Кроме того, PARI предлагает широкий выбор дополнительных ставок на матч. В частности, на то, что счет в матче откроет «Аякс», дают коэффициент 1.75. Поставить на то, что первым забьет «Наполи», можно за 2.08. Пари на то, что хозяева сумеют отличиться в обоих таймах, принимаются с коэффициентом 2.75. А если обе команды отметятся забитыми голами в обоих таймах, сыграет ставка по коэффициенту 8.50.

«Наполи» с начала сезона еще ни разу не проиграл в официальных матчах. Команда одержала шесть побед в Серии А (при двух ничьих) и две победы в Лиге чемпионов. «Аякс» же по одному разу уступил в голландском чемпионате и в ЛЧ, а также проиграл матч за Суперкубок Нидерландов.

В последний раз «Аякс» и «Наполи» играли в 1970 году в Кубке УЕФА. Тогда по итогам двух матчей сильнее оказался голландский клуб — после поражения в Неаполе со счетом 0:1 дома голландцы разгромили неаполитанцев со счетом 4:0.