Лига Ставок сделала подарок легендарным хоккеистам Суперсерии СССР — Канада 1972 года

В честь полувекового юбилея Суперсерии СССР — Канада 1972 года БК «Лига ставок» сделала денежный подарок в размере 300 тыс. рублей каждому участнику легендарных матчей, а также семьям тех участников суперсерии, которые уже ушли из жизни.

Пятьдесят лет назад началась история великого советского, а теперь уже и российского хоккея. В 1972 году на Чемпионате мира было подписано соглашение о проведении восьми товарищеских матчей между Канадой и Советским Союзом. Матчи проходили со 2 по 28 сентября, тогда же весь мир узнал Владислава Третьяка, Валерия Харламова, Александра Якушева, Бориса Михайлова и других членов легендарной сборной СССР. И до сих пор эти имена вызывают трепет и искреннее восхищение, ведь то, что сделали эти смелые люди – часть славной спортивной истории и наследия нашей страны.

«Суперсерия породила ту любовь к хоккею, которая есть сейчас в России, – говорит Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок». – «Наше детство – это хоккей. Смелость и мужество, с которыми в 1972 году советские хоккеисты выходили на лед против канадских профессионалов, передались и нам, миллионам простых жителей страны. Героями нашего поколения были хоккеисты — великие спортсмены; и этот денежный подарок — способ выразить свою благодарность и признательность. Мы это делаем от сердца и души. Мы гордимся нашими спортсменами».

В общей сложности 14 легендарных ветеранов и 17 семей тех хоккеистов, которых уже нет с нами, получили 9,3 млн рублей.

Напомним, что БК «Лига ставок» и Федерация хоккея России сотрудничают не только в рамках спортивных проектов, но и реализуют совместные благотворительные программы. В 2020 году в период пандемии ФХР одной из первых откликнулась на призыв «Лиги Ставок» к объединению спортивных федераций для помощи государству и спорту. С тех пор и по текущий момент действует общероссийская социальная программа «Лига ветеранов спорта», направленная на адресную поддержку ветеранов спорта. Сегодня помощь получают более 700 ветеранам в 11 регионах России, в числе которых также заслуженные хоккеисты.

В этом сезоне «Лига Ставок» продолжает сотрудничество с Федерацией хоккея России, о чем было заявлено 21 сентября на официальной пресс-конференции в Музее хоккея. В том числе партнеры заявили о продолжении сотрудничества в благотворительном направлении с Фондом «Созвездие Добра»

«Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» вместе с ФХР продолжат поддерживать заслуженных ветеранов спорта и строить хоккейные коробки для детей по всей России, в том числе и в отдаленных уголках страны, где существуют объективные проблемы со спортивной инфраструктурой», – поясняет первый-вице президент БК «Лига Ставок», учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Владислав Третьяк отметил свою личную заинтересованность в развитии благотворительного направления и сотрудничестве с Фондом «Созвездие Добра», а также важность благотворительных программ «Лиги Ставок» для сохранения хоккейного наследия и дальнейшего развития детско-юношеского спорта.