Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия – Украина

Теги Сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Алексей Андронов Ставки на спорт Лига наций УЕФА Ставки на футбол натив Ставки

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча Шотландия – Украина в рамках Лиги наций УЕФА. 

«Матч Лиги наций, который открывает осеннюю стадию турнира. В среду только один матч будет сыгран. Украина достаточно уверенно чувствует себя в группе. Но Шотландию надо отцеплять от себя. Команды уже играли в июне этого года. Тогда Украина выиграла уверенно – 3:1. Но, я думаю, мотивация была несравнимо другой, потому что там шла битва за путевку на чемпионат мира. Сейчас ситуация немножко другая.

Хоть по именам состав Украины выглядит довольно прилично, но не все футболисты в лучшей форме. Ярмоленко уехал играть на Ближний Восток. В каком состоянии он сейчас находится, думаю, загадка для всех.

Я думаю, что хороший вариант ставки на такую игру   это ничья. Коэффициент достаточно высокий – 3.10. Мне не кажется, что кто-то из соперников обладает такими качествами, чтобы сформировать большое преимущество по ходу матча. Украина вообще будет играть достаточно осторожно. Впереди у нее еще игра с Арменией, потом ответный матч через 6 дней. Ей надрываться с Шотландией нет вообще никакого смысла. Да и не сказать, что Шотландия – грозная, атакующая сборная.

Короче говоря, мой выбор – ничья», – считает Андронов. 

Поставить на Х в предстоящей встрече можно с коэффициентом 3.10 в Winline

Матч состоится 21 сентября в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ

Читайте новости ставки в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные