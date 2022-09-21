Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия – Украина

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча Шотландия – Украина в рамках Лиги наций УЕФА.

«Матч Лиги наций, который открывает осеннюю стадию турнира. В среду только один матч будет сыгран. Украина достаточно уверенно чувствует себя в группе. Но Шотландию надо отцеплять от себя. Команды уже играли в июне этого года. Тогда Украина выиграла уверенно – 3:1. Но, я думаю, мотивация была несравнимо другой, потому что там шла битва за путевку на чемпионат мира. Сейчас ситуация немножко другая.

Хоть по именам состав Украины выглядит довольно прилично, но не все футболисты в лучшей форме. Ярмоленко уехал играть на Ближний Восток. В каком состоянии он сейчас находится, думаю, загадка для всех.

Я думаю, что хороший вариант ставки на такую игру это ничья. Коэффициент достаточно высокий – 3.10. Мне не кажется, что кто-то из соперников обладает такими качествами, чтобы сформировать большое преимущество по ходу матча. Украина вообще будет играть достаточно осторожно. Впереди у нее еще игра с Арменией, потом ответный матч через 6 дней. Ей надрываться с Шотландией нет вообще никакого смысла. Да и не сказать, что Шотландия – грозная, атакующая сборная.

Короче говоря, мой выбор – ничья», – считает Андронов.

Поставить на Х в предстоящей встрече можно с коэффициентом 3.10 в Winline.

Матч состоится 21 сентября в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ