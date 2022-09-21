У «Металлурга» серия из четырех выездных побед. «Адмирал» в этом сезоне дома уступил только магнитогорцам

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21 сентября «Адмирал» примет «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

«Металлург» одержал победу в четырех последних выездных матчах КХЛ, проиграв в текущем сезоне на чужом льду только ЦСКА. В последних трех играх магнитогорцы и вовсе пропустили всего две шайбы. 

«Адмирал» неплохо смотрится на родном льду (три победы в четырех матчах), но пару дней назад без особых шансов уступил «Металлургу» со счетом 0:2. 

Поставить на победу гостей в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.75 в «Лиге Ставок»

Игра начнется в 12:30 по московскому времени.

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