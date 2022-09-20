«Ювентус» выиграл всего два матча в сезоне-2022/23. ROI ставок против туринцев – 45%

Туринский «Ювентус» выиграл два из девяти официальных матчей в сезоне-2022/23.

Обе победы одержаны в Серии А: туринцы дома обыграли «Сассуоло» (3:0) и «Специю» (2:0). Кроме того, на счету клуба четыре ничьи и три поражения – два в Лиге чемпионов и одно в последнем туре чемпионата Италии от «Монцы» (0:1).

Ставки на то, что соперник «Ювентуса» не проиграет в текущем сезоне показывает ROI (уровень окупаемости) чуть больше 45%, а это чуть больше 4 флэтов профита.

В следующем матче туринский клуб примет на своем поле «Болонью» в рамках восьмого тура Серии А. Поставить на то, что гости не проиграют можно с коэффициентом 2.54 в «1хСтавке».