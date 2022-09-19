Olimpbet – генеральный партнер Hardcore Boxing

Olimpbet продолжает укреплять сотрудничество с промоушеном Hardcore. Букмекерская компания стала генеральным партнером Hardcore Boxing – боксерской лиги. Напомним, что Olimpbet уже сотрудничает с Hardcore Fighting и Hardcore MMA – промоушенами кулачных боев и поп-ММА.

«Мы продолжаем покорять мир единоборств, а конкретно с Hardcore у нас уже, можно сказать, семейные отношения. То, что мы не были партнерами Hardcore Boxing, – досадное недоразумение, которое мы с удовольствием исправили. Теперь будем вместе продвигать бокс и делать его более медийным и популярным. Особое внимание уделим масштабным стадионным турнирам, которых в последнее время становится все больше. Здорово, что Hardcore делает боксерский проект не для галочки, как некоторые другие промоушены, а привлекает по-настоящему крутых бойцов с именем и организует мощные ивенты. Hardcore держит марку и как всегда делает зрелищное и брутальное шоу», – прокомментировал подписание договора Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

«Мы рады возможности продолжить и укрепить наше сотрудничество с компанией Olimpbet. Подписание договора с Hardcore Boxing – важный шаг для нас, мы чувствуем поддержку и, уверен, вместе выйдем на новый, еще более высокий, уровень. Hardcore Media никогда не стоит на месте, мы создаем тренды и глобализируем наши продукты. В планах выход на международное медиапространство. И мы убеждены, что наши партнеры разделяют наши амбиции и цели. Нас ждет множество совместных акций и проектов, которые так нравятся зрителям Hardcore и клиентам Olimpbet. Hardcore и Olimpbet – это надолго. Мы, со своей стороны, продолжим удивлять своим контентом, шоу и стадионными турнирами», – сказал глава Hardcore Media Анатолий Сульянов.

Olimpbet уже объявил о первой акции, приуроченной к турниру Hardcore Boxing, который пройдет 24 сентября на «ЦСКА Арене». Главным событием ивента станет бой Александра Емельяненко против Вячеслава Дацика. Olimpbet разыграет среди своих клиентов перчатки с автографом Дацика. Подробности конкурса появятся в социальных сетях компании позже.