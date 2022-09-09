Шансы «Наполи» на выход из группы ЛЧ выросли в полтора раза после победы над «Ливерпулем»

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» обыграл на своем поле «Ливерпуль» со счетом 4:1. 

Неаполитанцы решили исход встречи уже в первом тайме, забив три безответных мяча в ворота соперника. Интересно, что «Наполи» выиграло три из четырех домашних матчей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, еще один закончился вничью. 

Перед стартом группового этапа шансы итальянского клуба на выход в плей-офф оценивались в 48%, а выход в 1/8 финала «Аякса» давали 52%. После сенсационной победы «Наполи» на выход из группы дают уже 66%. 

Во втором туре группового этапа «Наполи» на выезде сыграет с «Рейнджерс».

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