Шансы «Наполи» на выход из группы ЛЧ выросли в полтора раза после победы над «Ливерпулем»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» обыграл на своем поле «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Неаполитанцы решили исход встречи уже в первом тайме, забив три безответных мяча в ворота соперника. Интересно, что «Наполи» выиграло три из четырех домашних матчей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, еще один закончился вничью.

Перед стартом группового этапа шансы итальянского клуба на выход в плей-офф оценивались в 48%, а выход в 1/8 финала «Аякса» давали 52%. После сенсационной победы «Наполи» на выход из группы дают уже 66%.

Во втором туре группового этапа «Наполи» на выезде сыграет с «Рейнджерс».