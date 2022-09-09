Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч СКА – «Динамо» Москва в регулярном чемпионате КХЛ.

«В принципе, ничего космического и запредельного от СКА в этом сезоне мы не увидели, и есть большое подозрение, что так и не увидим. Питерцы играют сверхдобротно, весьма мощно и надежно, как и надлежит команде с таким бюджетом и такими спонсорами. В общем, чистая классика. Но – не более того. Несмотря на то что интерес к хоккею в Северной столице колоссальный и на домашних матчах СКА некуда яблоку упасть, сама питерская команда, на мой взгляд, до своих болельщиков, что называется, не добирает. Нет у нынешнего СКА какой-то изюминки, весь он такой правильный и классический. И сейчас этого вполне хватает, уже хватило для трех подряд побед, но ведь рано или поздно на эту классику будет найден болт с правой резьбой. Сперва кем-нибудь одним, отдельно взятым, а затем за ним потянутся и другие.

Вот про московское „Динамо“ такого точно не скажешь. „Детский сад“ товарища Кудашова рвет шаблоны, играет в головокружительный хоккей, и весь вопрос заключается в том, на сколько бело-голубых в таких энергозатратных условиях хватит. Носятся ведь как угорелые, напоминая известные с детства фильмы.

Получается у нас противостояние антиподов. С одной стороны, при сумасшедшей поддержке трибун правильная классика, с другой – молодость. Что возьмет верх? Статистика личных встреч, в принципе, на стороне хозяев, поскольку в десяти последних междусобойчиках регулярных чемпионатов КХЛ они выиграли шесть. Но что-то не дает мне однозначно поставить на СКА, нет полной уверенности в преимуществе питерской команды при всех ее плюсах. Поэтому...

Поэтому предположу не совсем логичную, но все-таки победу бело-голубых, причем даже в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете. Молодость должна пробивать себе дорогу, особенно когда дают. Но самое главное, пусть команды покажут красивый хоккей. Ведь мы же знаем...

Что же касается других прогнозов, то добро пожаловать на „Рейтинг Букмекеров“ и на программу „Отдел хоккея“ на канале „РБ-хоккей“. Программу, которая обновляется прямо на ваших глазах. Здесь прогнозов мало не бывает», – считает Лебедев.

Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 4.23 в «Леоне».

Предстоящая встреча состоится 9 сентября в 19:00 по МСК.

Источник: РБ