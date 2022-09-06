PARI: «Манчестер Сити» – абсолютный фаворит матча ЛЧ с «Севильей»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» сыграет с английским «Манчестер Сити». Матч состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд добиться победы в грядущей игре и рассказала о ставках своих клиентов.

По оценке аналитиков PARI, явным фаворитом считается английский клуб. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 71% вероятности. В это же время триумф «Севильи» котируется за 9.00 (около 11%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 5.30 (приблизительно 18%).

Этот матч обещает быть богатым на голы, считают аналитики. Сделать ставку на то, что в грядущей встрече будет не менее трех голов, можно за 1.58. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.85.

Клиенты PARI абсолютно уверены, что подопечные Хосепа Гвардиолы начнут выступление в Лиге чемпионов с победы: почти 100% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф «горожан».

PARI также предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на эту игру. Сухая победа команды Гвардиолы оценивается коэффициентом 2.35, а если «Севилья» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка за 3.60. Если матч завершится нулевой ничьей, то тогда банк увеличится в 14 раз.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на «Манчестер Сити» с форой (-1) по коэффициенту 1.53.

Испанский клуб провально стартовал в Ла Лиге, набрав лишь одно очко в четырех матчах. «Манчестер Сити» пока не потерпели ни одного поражения в АПЛ и занимают второе место после шести туров, отставая на один балл от «Арсенала».

«Манчестер Сити» выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/21, но проиграл «Челси» с минимальным счетом. Согласно оценке PARI, этот клуб считается главным фаворитом турнира в текущем сезоне.

Наилучшее достижение «Севильи» в Лиге чемпионов – выход в четвертьфинал. Последний раз команда оказывалась в числе восьми лучших клубов турнира в сезоне 2017/18. При этом «Севилья» является рекордсменом по числу побед в Лиге Европы/Кубка УЕФА: на счету андалусийцев шесть завоеванных трофеев.