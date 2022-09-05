Хвича забил 4 мяча в 5 стартовых турах Серии А, но не входит даже в топ-7 главных претендентов на «Золотую бутсу»

Теги Ювентус Наполи Ставки на спорт Душан Влахович Ставки на футбол натив Хвича Кварацхелия Ставки

Хвица Кварацхелия забил четыре мяча в пяти сыгранных турах чемпионата Италии – грузин занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. 

Несмотря на достижения новичка «Наполи» букмекерские конторы не верят в то, что Хвича сможет сохранить заданный темп: на то, что Кварацхелия станет лучшим бомбардиром турнира дают коэффициент 30.00, а это чуть больше 3% вероятности. 

 

Грузинский футболист не входит даже в семерку главных претендентов на «Золотую бутсу». Интересно, что шансы Марко Арнаутовича, забившего пять мячей в пяти матчах за «Болонью», оценены еще ниже – всего чуть больше 2%. 

Главный претендент на лидерство в гонке бомбардиров по итогам сезона – Душан Влахович. Форвард «Ювентуса» на данный момент записал на свой счет четыре взятия ворот.

Читайте новости ставки в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные