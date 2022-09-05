Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Ростов»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Торпедо» – «Ростов» в рамках восьмого тура РПЛ.

«„Торпедо“ очень слабо начало сезон. Уже какие-то выводы сделали – поменяли главного тренера, руководящий состав, но вряд ли будет лучше. Много слов в последнее время о центральном полузащитнике Ле Таллеке, который уже играл в России. Не думаю, что он в одиночку поможет „Торпедо“. Есть слухи о других переходах, но никто больше с „Ростовом“ не сыграет.

Для меня команда Карпина здесь очевидный фаворит. Ей очки нужны, чтобы продолжать медальную гонку. Карпин вряд ли об этом думает, но игроки точно понимают суть задачи.

Считаю, что „Ростов“ победу заберет против такого „Торпедо“, но много голов не будет – меньше 4,5. Думаю, 2:0 вполне будет достаточно для черно-белых», – считает Титов.

Поставить на П2 + ТМ 4,5 можно с коэффициентом 2.16 в «1хСтавке».

«Торпедо» проиграло шесть из семи игр в чемпионате, «Ростов» же не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне.

Игра состоится 5 сентября в 20:00 по московскому времени.

Источник: РБ