Игрок удвоил ставку на РПЛ до 1 млн рублей

Клиент букмекерской компании PARI собрал экспресс из двух матчей РПЛ, но поставил кругленькую сумму — 536 тыс. рублей. Игрок не испытал проблем и легко удвоил ставку, получив на выплату чуть более 1 млн рублей.

За две минуты до начала двух матчей 3-го тура РПЛ – «Спартак – Оренбург» и «Крылья Советов – Торпедо» клиент решил проверить интуицию и зарядил экспресс: на победу красно-белых в первом тайме и как минимум гол в первой половине встречи в Самаре. Общий коэффициент экспресса составил 2.03.

Все получилось так, как и спрогнозировал беттор. «Спартак» в первом домашнем матче сезона громил новичка уже 3:0 после первых 45 минут поединка, а в Самаре в первом тайме как раз был забит один гол, да еще какой! Форвард москвичей Давид Караев изобразил Ибрагимовича на 19-й минуте встречи, отправив мяч в ворота в прыжке внешней стороной стопы, чем порадовал болельщиков «Торпедо» и клиента БК PARI.

В итоге беттор довольно быстро и легко увеличил свой банк с 536 тыс. рублей до 1 088 080 рублей.